Treviglio | rapine ed estorsioni tra minorenni | la polizia identifica cinque giovani

(Di lunedì 11 marzo 2024). Nella giornata di giovedì (7 marzo), il personale dellae della polfer diha individuato e denunciato due, residenti nella zona, relativamente al reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un altro minore avvenuta verso le 2.30 nella notte tra il sabato precedente (2 marzo) e domenica. La vittima ha riferito che, mentre stava rientrando a casa da solo per le vie del centro, era stato avvicinato da due ragazzi i quali dopo averlo minacciato con un coltello si erano fatti consegnare il poco denaro contante che aveva in tasca. Sono stati predisposti servizi specifici da parte del commissariato di, che hanno portato ad indentificare in poco tempo diversitra cui i due presunti aggressori. Nella ...

