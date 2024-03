Tre palestinesi pianificavano attentati | arresti a L' Aquila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all'dalla Polizia di Stato nei confronti di 3per il delitto di "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". Gli indagati, informa la Polizia, facevano opera di proselitismo e propaganda per l'associazione e, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari in territorio estero. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip distrettuale di L', su richiesta della procura della Repubblica di L'- Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo in coordinamento con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, nei confronti di tre cittadini, residenti a ...