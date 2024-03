Tre palestinesi arrestati a L’Aquila | “Progettavano attentati terroristici all’estero”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pianificavanoanche fuori dai confini italiani, così tresono statidalla polizia decon l’accusa di “associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. Gli indagati, portati nel carcere locale, facevano opera di proselitismo e propaganda e pianificavano, anche suicidi, contro obiettivi civili e militari in territorio estero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfattoquotidiano©

Marco Carrai , console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, denuncia quanto avvenuto stasera, 6 marzo 2024, in piazza Strozzi, a Firenze : il pubblicvo ha dovuto lasciare la ... (firenzepost)

Cambia di giorno in giorno il pensiero di Joe Biden su una possibile tregua a Gaza . Dal "sono quasi certo che lunedì (26 febbraio) si troverà un accordo" si è passati alla quasi impossibilità di ... (ilgiornaleditalia)

Cambia di giorno in giorno il pensiero di Joe Biden su una possibile tregua a Gaza . Dal "sono quasi certo che lunedì (26 febbraio) si troverà un accordo" si è passati alla quasi impossibilità di ... (ilgiornaleditalia)

Tra armi e sanità: l’Europa smetta di investire sulla paura (di Ignazio Marino): Tra armi e sanità: l’Europa smetta di investire sulla paura (di Ignazio Marino): Solo la riconciliazione e il dialogo possono condurre alla pace. Il pensiero del Cardinale Carlo Maria Martini, scritto all’inizio di questo millennio proprio a Gerusalemme, in un altro momento di ...

Guerra Israele–Hamas, Biden: "Sofferenza dei palestinesi in cima a miei pensieri". LIVE: Guerra Israele–Hamas, Biden: "Sofferenza dei palestinesi in cima a miei pensieri". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Biden: 'Sofferenza dei palestinesi in cima a miei pensieri'. LIVE ...

Vent'anni fa la strage di Atocha, la jihad nel cuore d'Europa: Vent'anni fa la strage di Atocha, la jihad nel cuore d'Europa: Alle 7.37 del mattino dell'11 marzo 2004 tre esplosioni squarciarono un treno di pendolari in entrata nella stazione di Atocha, a Madrid. Nei tre minuti successivi altri 7 ordigni esplosero su 3 regio ...