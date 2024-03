Travolto da una slavina | muore a 44 anni il politico italiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Social. Un notoè morto all’età di quarantaquattrodopo essere statoda una. Il terribile incidente è avvenuto domenica scorsa, 10 marzo 2024, a Monesi, in provincia di Imperia. Scopriamo insieme chi era e i dettagli di questa tragica vicenda.Leggi anche: Kate Middleton, la prima foto dopo l’operazione: impossibile non notare il dettaglio Leggi anche: Kate Middleton, spunta l’assurda teoria dopo la foto in auto Simone Rossi, la prematura scomparsa delSimone Rossi è statoda una valanga durante un’escursione a Monesi, nell’Imperiese, in una zona chiamata Ubaghetto. È deceduto così il, a soli 44, ...

