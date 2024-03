Trattativa | Consip | Eni | molte prime pagine ma pochi risultati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Con due condanne e otto assoluzioni, tra cui quella di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, e l'ex ministro Luca Lotti, è crollato definitivamente, a distanza di ben otto anni dalle indagini, uno dei filoni più importanti del processo, quello riguardante i presunti traffici di influenze illecite e le rivelazioni di segreto. Un’inchiesta che conquistò ledei giornali, in primis del Fatto quotidiano che per primo diede la notizia (oggi si scopre in modo illecito, vista la condanna del carabiniere Gianpaolo Scafarto, che fornì la notizia a Marco Lillo). Ma non basta l’attenzione mediatica a reggere un’inchiesta, se questa si basa su teoremi e non su prove. Così, il flop del processoricorda quelli di tanti altri processi mediatici. Basti pensare al processo sulla cosiddetta ...