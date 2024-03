Trasporti | porto Suifenhe | costante aumento di viaggi treni merci Cina-Europa

A gennaio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -19,3%: A gennaio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -19,3%: Lo scorso gennaio, con 1,76 milioni di tonnellate movimentate, il porto di Ravenna ha accusato un rilevante calo del -19,3% del traffico delle merci rispetto a gennaio 2023, flessione che è stata dete ...

Scuola nazionale trasporti. Prorogato al 29 il bando per operatore portuale: Scuola nazionale Trasporti. Prorogato al 29 il bando per operatore portuale: Esteso fino al 29 marzo il bando per diventare operatore polivalente terminal portuale in Liguria. Un'opportunità unica per specializzarsi nelle operazioni portuali.

Porto di Tremestieri, come si vuole migliorare il traghettamento (quando sarà terminato…): porto di Tremestieri, come si vuole migliorare il traghettamento (quando sarà terminato…): MESSINA. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto e il comune di Messina hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per migliorare il servizio di traghettamento sullo Stretto dal porto di Tremestie ...