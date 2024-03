(Di lunedì 11 marzo 2024) Il direttore Legal, Corporate Aairs and Procurement Autostrade per l’Italia all’incontro istituzionale ‘Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro’, “qualità ed efficienza migliorano qualità della vita”: “Legare il principio dell’innovazione con il principio dell’infrastruttura autostradale” “Questo è l'avvio di un'occasione importante che si manifesterà nella sua interezza nel mese di maggio. Come fondamentale rileviamo un

Trasporti, Gagliardi: "Centralità infrastrutture autostradali è aspetto determinante": Trasporti, Gagliardi: "Centralità infrastrutture autostradali è aspetto determinante": Il direttore Legal, Corporate Aairs and Procurement Autostrade per l’Italia all’incontro istituzionale ‘Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro’, “qualità ed efficienza migliorano qualità della vi ...

Trasporti, Milano-Serravalle lancia gli Asecap Days: Trasporti, Milano-Serravalle lancia gli Asecap Days: MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi l’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”, organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., storica concessionaria autos ...

Genova, è sfida a due per la Porto Antico spa: in pole Ciuffarella e Monaco: Genova, è sfida a due per la Porto Antico spa: in pole Ciuffarella e Monaco: Genova – Testa a testa fra due manager esterni per il nuovo direttore generale della Porto Antico spa, che sarà nominato fra una settimana. È alle ultime battute la selezione avviata nell’ottobre scor ...