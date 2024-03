Trasporti | assessore Lucente | “Serve infrastruttura forte per dare buon servizio”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. – (Adnkronos) – ?Perunè necessaria un’. Gli obiettivi sono tanti e abbiamo voglia di raggiungerli per riuscire ad avere una Regione che sia interconnessa?. Lo ha detto Francoaie Mobilità sostenibile Regione Lombardia intervenuto durante l?incontro istituzionale ?Dall?Europa a Milano: un viaggio nel futuro?, organizzato ad Assago, lunedì 11 marzo, da Milano Serravalle ? Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM, per presentare la 51esima edizione degli ASECAP days. L?evento internazionale organizzato da Milano Serravalle ? Milano Tangenziali S.p.A in collaborazione con AISCAT, l?Associazione Italiana Società Concessionarie ...