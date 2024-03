Tragedia nel Salento Arresto cardiaco alla guida | poi lo schianto contro un muro | muore 57enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unanel. Un uomo di 57 anni ha accusato un malore mentre eradella sua auto ed è andato a sbattereildi cinta che delimitava la carreggiata. Per l’uomo non c’è stato scampo ed è deceduto subito dopo essersi sentito male. L’episodio si è verificato questa mattina a Nardò, esattamente lungo via Penta, estrema periferia del centro neretino. Sergio Rutigliano, questo il nome e cognome della vittima, è stato stroncato da un malore fatale, un, mentre eradella sua vettura.nel, inutile l’intervento dei ...