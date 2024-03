Traffico Roma del 11-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si rallenta perlungo la carreggiata esterna tra le uscite Laurentina ed Appia aNord rallentamenti e code persulla Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale in entrambe le carreggiate su via del Foro Italico auto in fila tra l’uscita a Tor di Quinto è l’uscita Salaria direzione San Giovanni auto in fila anche sulla tangenziale all’uscita per laL’Aquila via Salaria direzione stadio via Salaria si sta in coda per un incidente avvenuto all’altezza di via archiano direzione della tangenziale fuori raccordo code persu via Cristoforo Colombo tra via di cammino e via di Malafede direzione Ostia piuttosto trafficata li vede il centro della capitale al momento è tutto e grazie per ...