Traffico Roma del 11-03-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 11 marzo 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anularein coda lungo la carreggiata esterna tra uscita Pontina ed abbia ed anche cudine interna per incidente tra uscita arte e Laurentina su via del Foro Italico auto in fila tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita Salaria direzione San Giovanni sulla tangenzialerallentato tra le uscite Tiburtina e Salaria direzione stadioanche sulle tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è l’uscita a Tor Cervara direzione raccordo a Monteverde la polizia locale Ci segnala che a causa del manto stradale danneggiato a seguito di un incidente in via Federico Ozanam rimane chiusa la strada tra Piazza San Giovanni di Dio e via Fabiola In quest’ultima direzione idee sulin queste ore sulle strade della capitale bene ...

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare il lungo la carreggiata interna si sta in coda per incidente tra l’uscita Ardeatina e Pontina sempre in carreggiata interna ... (romadailynews)

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare il lungo la carreggiata interna si sta in coda per incidente tra l’uscita Ardeatina e Pontina sempre in carreggiata interna ... (romadailynews)

Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare Traffico in coda lungo la carreggiata esterna tra uscita Pontina ed abbia ed anche cudine interna per incidente tra uscita arte e ... (romadailynews)

Roma, auto in contromano sulla Colombo: gli agenti lo colgono sul fatto: Roma, auto in contRomano sulla Colombo: gli agenti lo colgono sul fatto: Roma, il video mostra un'auto in contRomano sulla Colombo: nel filmato si vedono due agenti sulla volante che con la paletta gestiscono il Traffico a seguito della pericolosa infrazione.

Roma si prepara alla Maratona 2024: info, strade chiuse e modifiche viabilità: Roma si prepara alla Maratona 2024: info, strade chiuse e modifiche viabilità: Per domenica 17 marzo è in programma la 29esima edizione della Maratona di Roma "RUN ROME THE MARATHON". La partenza è prevista alle 08:30, con i partecipanti che si cimenteranno in un percorso di 42, ...

Incidente a Roma, tram contro taxi: traffico in tilt: Incidente a Roma, tram contro taxi: Traffico in tilt: Lo scontro tra un taxi e il tram della linea 8 ha creato numerosi disagi al Traffico veicolare di zona e ai pendolari: caos a Trastevere.