Traffico Roma del 11-03-2024 ore 17 | 00

(Di lunedì 11 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare segnalato incidente sulla carreggiata esterna conin coda tra le uscite Pontina e Tuscolana questa sera 20:45 si giocherà all’Olimpico l’incontro di calcio Lazio Udinese è valido per la 28A giornata di campionato di serie A inevitabili quindi disagi per ilal Flaminio alla della Vittoria prima e dopo la gara e proseguono i lavori lungo i binari tra via dei Reti e viale dello Scalo di San Lorenzo con la chiusura di via dei Reti pertanto la linea 2 continua ad essere sostituita da bus la linea 3 sostituita da Busseto a Porta Maggiore Valle Giulia e la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento per i lavori di manutenzione della rete tranviaria di Ponte ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare segnalato incidente sulla carreggiata esterna con Traffico in coda tra ... (romadailynews)

Roma, scontro fra taxi e tram 8 in viale Trastevere: traffico in tilt: Roma, scontro fra taxi e tram 8 in viale Trastevere: Traffico in tilt: L'incidente è avvenuto all'altezza del civico numero 213, nessuno è rimasto ferito. Bloccata la circolazione dei tram sulla linea 8, mentre si lavora alla rimozione dei detriti di vetro e plastica a t ...

Incidente a Roma, tram contro taxi: traffico in tilt: Incidente a Roma, tram contro taxi: Traffico in tilt: Lo scontro tra un taxi e il tram della linea 8 ha creato numerosi disagi al Traffico veicolare di zona e ai pendolari: caos a Trastevere.

Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Sono migliaia le persone attese oggi in Centro per la manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. Con qualche inevitabile conseguenza sulla viabilità della Capitale e un piano ...