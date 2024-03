Traffico Roma del 11-03-2024 ore 16 | 30

(Di lunedì 11 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare segnalato incidente sulla carreggiata esterna conin coda tra le uscite Pontina e Tuscolana questa sera 20:45 si giocherà all’Olimpico l’incontro di calcio Lazio Udinese è valido per la 28A giornata di campionato di serie A inevitabili quindi disagi per ilal Flaminio alla della Vittoria prima e dopo la gara e proseguono i lavori lungo i binari tra via dei Reti e viale dello Scalo di San Lorenzo con la chiusura di via dei Reti pertanto la linea 2 continua ad essere sostituita da bus la linea 3 sostituita da Busseto a Porta Maggiore Valle Giulia e la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento per i lavori di manutenzione della rete tranviaria di Ponte ...

Roma, scontro fra taxi e tram 8 in viale Trastevere: traffico in tilt: Roma, scontro fra taxi e tram 8 in viale Trastevere: Traffico in tilt: L'incidente è avvenuto all'altezza del civico numero 213, nessuno è rimasto ferito. Bloccata la circolazione dei tram sulla linea 8, mentre si lavora alla rimozione dei detriti di vetro e plastica a t ...

