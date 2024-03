Traffico Roma del 11-03-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 11 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità Iniziamo da questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio Udinese possibili rallentamenti nell’area del Foro Italico in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi adesso un’anticipazione sul fine settimana perché domenica torna l’appuntamento con la maratona dipartenza e arrivo saranno in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che oltre al centro storico interesserà anche San Paolo piramide in Lungotevere Prati è San Pietro in Flaminio Villaggio Olimpico le prime chiusure alsaranno alle prime ore di domenica e poi si concluderanno attorno alle 15:30 complessivamente Per quel che riguarda il trasporto pubblico per la maratona di domenica ci saranno 73 linea essere indicati in ...

(Adnkronos) – traffico in tilt su viale Trastevere a Roma dove un taxi si è scontrato con un tram della linea 8 all'altezza del civico 213. Non ci sono persone ferite. Al momento si attende ... (periodicodaily)

Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Sono migliaia le persone attese oggi in Centro per la manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. Con qualche inevitabile conseguenza sulla viabilità della Capitale e un piano ...