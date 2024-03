Traffico Roma del 11-03-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 11 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ridotta a causa di lavori possibili rallentamenti tra via Nostra Signora di Lourdes è via Ettore Stampini termine previsto per il 22 marzo dalle 15:30 in Piazza del Popolo in programma del 206 esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria possibili i disagi aldi zona possibili disagi alanche in via Portuense in zona Ponte Galeria per un concorso pubblico dalle 930 alle 14:30 presso i padiglioni della fiera dioggi all’Olimpico alle 20:45 Lazio Udinese per la 28A giornata del campionato di Serie A previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta per il transito ripercussionidi zona per la frutta il deflusso dei tifosi per i dettagli di queste ...

Luceverde Roma Buongiorno rallentamenti e code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tratti dal Aurelia fino alla diramazione Roma Sud altre cose in carreggiata interna te la dà ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità mobilità parliamo di trasporto pubblico in città lavori per rinnovare i binari tranviari a Ponte Matteotti Etra via dei Reti ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione Traffico tornato Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila incidente con la lentamente in via della Pineta ... (romadailynews)

Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Roma, sfila la marcia per la pace: allarme e disagi in Centro. Traffico bloccato fino alle 19: Sono migliaia le persone attese oggi in Centro per la manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. Con qualche inevitabile conseguenza sulla viabilità della Capitale e un piano ...

Il disastro di Roma, paralizzata dal traffico e ultima in Europa per km di metropolitane: Il disastro di Roma, paralizzata dal Traffico e ultima in Europa per km di metropolitane: Ebbene, se analizziamo i chilometri di metropolitana ogni 100mila abitanti, a Roma si fermano appena a 1,43. Numeri impietosi se confrontati con quelli delle altre capitali europee come Londra (4,93), ...

Crollo in pieno centro nella notte a Roma: macchine sepolte dalle macerie a Trastevere: Crollo in pieno centro nella notte a Roma: macchine sepolte dalle macerie a Trastevere: Il crollo del muro si è verificato nel corso della notte di oggi, domenica 10 marzo, a Trastevere, via San Francesco di Sales, in corrispondenza del civico ...