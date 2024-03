Traffico Roma del 11-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

parliamo di trasporto pubblico in città lavori per rinnovare i binari tranviari a Ponte Matteotti Etra via dei Reti e Scalo San Lorenzo per quel che riguarda le linee tram sostituita da busso lungo tutto il percorso la Trebbia già su tram tra Trastevere e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore Valle Giulia la 19 e infine è su 300 Celle Porta Maggiore e suonare the bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento per l'intervento a Ponte Matteotti sono deviate anche 10 linee di bus i dettaglimobilita.it Intanto in Prati prosegue il cantiere per la riqualificazione di via Ottaviano nel tratto tra piazza Risorgimento e via Germanico Guarda il trasporto pubblico sono deviate le linee 19 bus 32599 113 982m 3D