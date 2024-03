Traffico di schiave | giovani nigeriane portate in Italia e costrette a prostituirsi nel Lodigiano | marito e moglie condannati a 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 – “Maman” e ilsono statia 15di carcere, mentre a chi si occupava di reclutare le ragazze poinel, sono stati inflitti 12di reclusione. Si è chiuso così uno dei rari casi istruiti in un decennio dalla Dda di Milano per tratta e riduzione in schiavitù diintramite il tanto noto quanto drammatico viaggio sui barconi non prima di essere state imprigionate e spesso violentate anche per mesi in Libia”. A quantificare le condanne è stato qualche giorno fa il gup Tiziana Gueli, al termine del processo in abbreviato nei confronti anche di una quarta persona che invece è stata assolta. Il ...