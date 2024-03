Tra armi e sanità | l’Europa smetta di investire sulla paura di Ignazio Marino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quasi tutti sostengono di volere la pace. Ma è un’affermazione che non si sposa con la realtà. L’homo sapiens si è sempre impegnato nella guerra. È l’unico animale che uccide e tortura senza motivazione (se mai una motivazione potesse esistere), anzi provando piacere nel farlo. Questo però non significa che la guerra o la violenza debbano essere accettate come inevitabili. Un pensiero diverso è possibile a vantaggio di tutti, dei più deboli ma anche della dignità dei più forti. La stampa ha permesso un’informazione più capillare e semplice di quella possibile con gli antichi manoscritti, ma ha lasciato ai vincitori la possibilità di scrivere la storia. Da un paio di decadi questo è cambiato, come WikiLeaks e il coraggioso Julian Assange hanno dimostrato. Strumenti come i motori di ricerca oggi rendono incancellabili crimini e violenze. Coloro che vivono fomentando la guerra e ...