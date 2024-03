Tour nazionale UGL a Melfi Antonio Spera | UGL Metalmeccanici | “Melfi è un baluardo per la produzione automotive Prioritario salvaguardare lavoratori”

Sabato 9 marzo, alle ore 16.00, presso Piazza dell'Università a Catania , Arriva il tour itinerante per l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione” , a bordo di un autobus, per ... (ilgiornaleditalia)

Mercoledì 6 marzo, alle ore 11.00, presso Piazza San Francesco a Capuana a Napoli , Arriva il tour itinerante per l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione” , a bordo di un ... (ilgiornaleditalia)

Tarantini Time QuotidianoPubblico e privato insieme per promuovere cultura in occasione del prossimo 8 marzo. Ha queste premesse l’iniziativa che Ninfole ha programmato, infatti, per il prossimo ... (tarantinitime)