Torta di mele in padella | la prepari in 5 minuti con 1 uovo e 2 cucchiai di olio Ha 160 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 11 marzo 2024) Se non voglio accendere il forno preparo una deliziosadiin. La ricetta delladiinè molto facile da portare a termine e mi permette di servire a tavola un dolce squisito. Infatti laoltre ad essere buonissima è anche leggera e il suo gusto piacerà anche a chi è scettico oppure a chi non desidera esagerare con i dolci. Ecco qui sotto quello che faccio.diin: ingredienti e preparazione. Realizzare questaè facilissimo e ci impiego solo pochi. Inoltre non mi serve accendere il forno proprio perché va cotta in. Al termine della preparazione porto a tavola unada ...