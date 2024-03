Torrimpietra | parcheggia senza freno a mano | rider muore travolto dalla sua auto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fiumicino, 11 marzo 2024 – Una tragedia si è consumata a, a nord di Fiumicino, nella serata di domenica 10 marzo. A quanto si apprende un, che stava effettuando delle consegne a Fiumicino, sarebbe mortosua stessa, forsetatirato (ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti). Il fatto è avvenuto intorno alle 22. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

