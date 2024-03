Torneo Preolimpico di Pugilato | Lenzi | Charaabi e Carini volano alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 11 marzo 2024) Varese, 11 marzo 2024 – Nella prima sessione di incontri dell’ultima giornata di gare, l’Italia conquista ben tre qualifiche olimpiche. A Busto Arsizio, in provincia di Varese, è in svolgimento ildi. E sul ring dell’E-Work Arena, Diego(+92kg), Sirine(54kg) e Angela(66kg) hanno conquistato i rispettivi incontri di semifinale, vincendo i quarti in programma. La vittoria e la conquista la turno successivo ha aperto la strada verso i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il racconto delle gare – Agc/coni.it Dominio assoluto per il bolognese, che si è imposto per verdetto unanime (5-0) sul bahreiniano Danis Latypov. Ottima performance anche per la casertana, che ha prevalso per verdetto non unanime (4-1) sull’ostica coreana Aeji IM. ...