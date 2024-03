Torino | Urmet partecipa alla corsa solidale “Just the Woman I am” a sostegno della ricerca sul cancro

(Di lunedì 11 marzo 2024)si conferma anche quest’anno “azienda in rosa” al fianco delle donne endo con entusiasmo e passione all’evento “Jtwia –TheI am 2024”, patrocinato dal Comune di, che sostiene lacontro il, in particolare la lotta scientifica contro i tumori femminili. Jtwia, infatti, è l’evento che dal 2014, attraverso una-camminata di 5 chilometri, raccoglie fondi per launiversitaria sulla salute e sul, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Jtwia si svolge tutti gli anni nella prima settimana di marzo a, in concomitanza con la Giornata ...

URMET partecipa a Torino alla Corsa solidale "Just rhe wovan i am", a sostegno della ricerca sul cancro: Urmet partecipa a Torino alla Corsa solidale "Just rhe wovan i am", a sostegno della ricerca sul cancro: L'azienda di via Bologna si conferma realtà sensibile ai temi del sociale legati alla salute e alla prevenzione dei tumori femminili: una folta delegazione di dipendenti ha partecipato alla corsa del ...

Concorsi Azienda Zero di Torino per 37 assistenti tecnici: Concorsi Azienda Zero di Torino per 37 assistenti tecnici: L’Azienda Zero di Torino ha indetto tre concorsi per 37 assistenti tecnici (geometri e periti). Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso varie sedi in ...

Torino, antagonisti assaltano volante per liberare uomo destinato all'estradizione: il video: Torino, antagonisti assaltano volante per liberare uomo destinato all'estradizione: il video: Il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo esprime «ferma e decisa condanna dell’atto di aggressione nei confronti della volante della polizia». Il ministro dell’Interno si definisce ...