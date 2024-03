Torino | la mossa di calciomercato | blindato Gvidas Gineitis

(Di lunedì 11 marzo 2024)diin casaper il futuro: il club granata ha deciso di blindare, centrocampista lituano classe 2004. La conferma è arrivata direttamente dal club granata attraverso un comunicato ufficiale. “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatorefino al 30 giugno 2028”, si legge nella nota ufficiale. Le parole del calciatore “Sono contento e orgoglioso, ringrazio il presidente, il direttore, il mister e i miei compagni per questo rinnovo e so che il difficile viene ora: sento la fiducia di Juric perché mi alleno sempre il massimo anche in allenamento, ho realizzato il sogno di giocare in serie A ma adesso devo dare ancora di ...

