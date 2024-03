Torino | Gineitis rinnova fino al 2028

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Torino e Gvidas Gineitis insieme al 30 giugno. Il club granata, infatti, ha ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista lituano, classe 2004: "Giunto al Torino nel gennaio 2022 andando a rinforzare la rosa della formazione Primavera. Le sue qualità tecniche, la serietà e la costanza negli allenamenti lo hanno portato ben presto in orbita prima squadra. Ha esordito in Serie A il 10 febbraio 2023, a San Siro contro il Milan. Per lui in totale 17 presenze con la maglia granata e 12 con quella della nazionale lituana". Gineitis, ora stabilmente in prima squadra, ha trovato sempre più spazio e minuti nelle rotazioni del tecnico Juric e con ottime prestazioni potrebbe trovare qualche titolarità, soprattutto in questo finale di campionato.