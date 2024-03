Toonsouls | Cuphead incontra Dark Souls nel nuovo Indie

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tramite la pagina Steam ufficiale, siamo venuti a conoscenza di un gioco che allieterà le vostre giornate, se ovviamente siete appassionati sia diche, ci stiamo riferendo a, il quale fonde per l’appunto i due generi, proponendo un gioco difficile ma allo stesso tempo divertente, in puro stilema con elementi che sembrano usciti da. Quandosi unisce aLo sviluppatoreha deciso di unire due differenti generi, tanto apprezzati da chi è in cerca di sfida,. Nel primo caso la difficoltà sta nel fatto che pur essendo un platform con uno stile ...