(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Il ritocco alla foto di Kate Middleton è “una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio Caprarica che, da esperto di vicende dei reali inglesi, analizza la bufera scatenata dal ritocco ammesso dalla stessa principessa Kate alla prima foto ufficiale che la ritrae con i figli dopo l’intervento. “Lo sa anche un bambino che le foto ormai sono riconoscibili se taroccate – scandisce il giornalista, per anni inviato della Rai in Gran Bretagna – Ormai con i social si notano subito le imprecisioni. Se fosse stata un’operazione di camuffamento sarebbe di un’incapacità siderale, altro che 007, dovrebbero rifondare i servizi segreti britannici”. ...

MINACCIA CON RICATTO IN BITCOIN tramite email con oggetto: Don't miss your unsettled payment. Complete your debt payment now. Nuova variante della truffa ben conosciuta, con richiesta di ... (analisideirischinformatici)

Tim ha più che dimezzato le perdite in Borsa ed attualmente è in calo del 3% con il titolo che risale a 0,22 euro , dopo aver toccato 0,20 euro a livello di dicembre 2022. Il volume degli scambi, ... (quotidiano)

Tim in Borsa -3%, il titolo risale a 0,22 euro: Tim in Borsa -3%, il Titolo risale a 0,22 euro: Tim ha più che dimezzato le perdite in Borsa ed attualmente è in calo del 3% con il Titolo che risale a 0,22 euro, dopo aver toccato 0,20 euro a livello di dicembre 2022. (ANSA) ...

Nvidia: il titolo AI resiste ai sell a Wall Street dopo accusa violazione copyright: Nvidia: il Titolo AI resiste ai sell a Wall Street dopo accusa violazione copyright: Fari puntati a Wall Street sul Titolo Nvidia, che riesce ad arrestare i sell delle ore precedenti, in avvio di seduta a Wall Street.

Tesmec, gli analisti abbassano stime e target price dopo i conti in rosso. Il titolo perde terreno a Piazza Affari: Tesmec, gli analisti abbassano stime e target price dopo i conti in rosso. Il Titolo perde terreno a Piazza Affari: Dopo i conti diffusi venerdì 8 marzo che evidenziano una perdita di 2,7 milioni, Intermonte riduce le stime 2024-25 del 7% sui ricavi e del 16% sull'ebitda e taglia il target price. In borsa il Titolo ...