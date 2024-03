(Di lunedì 11 marzo 2024)questa mattina intorno alle 7:00100, nei pressi di San Basilio. A causa di un guasto un Tir è andato in. L'autista è riuscito a fermarsi in una stazione...

Carico di 130 chili di marijuana scoperto al porto di Livorno: Un carico di 130 chili di marijuana è stato scoperto in un tir arrivato al porto di Livorno dalla Spagna: la droga è stata sequestrata e l'autista dell'...grazie anche ai cani antidroga delle Fiamme ...

Auto schiacciata tra due Tir. Incidente mortale sulla strada statale 115: Un'auto è rimasta schacciata tra due Tir e subito dopo l'impatto ha preso fuoco. Purtroppo dell'... alcuni automobilisti che hanno cercato di spegnere le fiamme con degli estintori. = '1709648263' AND ...

Tir in fiamme sulla statale: sosta nell'area di servizio. Paura per la presenza di carburante: Tir in fiamme sulla statale: sosta nell'area di servizio. Paura per la presenza di carburante: Paura questa mattina intorno alle 7:00 sulla statale 100, nei pressi di San Basilio. A causa di un guasto un Tir è andato in fiamme. L'autista è riuscito a fermarsi in una ...

Carico di 130 chili di marijuana scoperto al porto di Livorno: Carico di 130 chili di marijuana scoperto al porto di Livorno: Un carico di 130 chili di marijuana è stato scoperto in un tir arrivato al porto di Livorno dalla Spagna: la droga è stata sequestrata e l'autista dell'autoarticolato, un 57enne spagnolo, arrestato. ( ...

Auto schiacciata da due Tir. Incidente mortale sulla strada statale 115: Auto schiacciata da due Tir. Incidente mortale sulla strada statale 115: Sono due le persone rimaste ferite nell'ncidente tra due auto avvenuto ieri sera nella frazione di Napola ad Erice. Ad avere la peggio due uomini a bordo di una delle ...