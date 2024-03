Tim | senza la cessione della rete il debito sale

Mario Cresci vive e lavora a Bergamo ed è tra i primi in Italia della sua generazione ad applicare e coniugare la cultura del progetto alle sperimentazioni sui linguaggi visivi. La sua complessa ... (bergamonews)

di Massimo Bagiardi Il portiere Francesco Timperanza sta passando un grande momento di forma. Giunto alla Sangiovannese in estate, dopo una primissima parte di stagione non del tutto ... (sport.quotidiano)

Tim chiude a -24% e mostra un crollo in borsa che non si vedeva dal dicembre 2022. A non convincere gli investitori è il piano industriale senza rete 2024-2026 e i troppi debiti. Sono stati ... (ilgiornaleditalia)