Tim rifiata in borsa dopo il cda straordinario di domenica. Preoccupazione tra i sindacati per lo “spezzatino”: Tim rifiata in borsa dopo il cda straordinario di domenica. Preoccupazione tra i sindacati per lo “spezzatino”: Telecom prende fiato dopo giorni in apnea. A piazza Affari il titolo apre in rialzo dopo il consiglio di amministrazione straordinario riunitosi domenica in seguito ai pesanti cali del titolo dei tre ...