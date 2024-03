La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in calo , in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si mette in mostra Tim (+1,7%), dopo il cda straordinario e ... (quotidiano)

Tim gira improvvisamente in calo in Borsa dopo un avvio in netto rialzo dopo che la società, prima dell'apertura dei mercati, ha confermato le guidance e integrato la comunicazione che aveva dato ... (quotidiano)

Tim rifiata in borsa dopo il cda straordinario di domenica. Preoccupazione tra i sindacati per lo “spezzatino”: Tim rifiata in Borsa dopo il cda straordinario di domenica. Preoccupazione tra i sindacati per lo “spezzatino”: Telecom prende fiato dopo giorni in apnea. A piazza Affari il titolo apre in rialzo dopo il consiglio di amministrazione straordinario riunitosi domenica in seguito ai pesanti cali del titolo dei tre ...

Tim in Borsa -3%, il titolo risale a 0,22 euro: Tim in Borsa -3%, il titolo risale a 0,22 euro: Tim ha più che dimezzato le perdite in Borsa ed attualmente è in calo del 3% con il titolo che risale a 0,22 euro, dopo aver toccato 0,20 euro a livello di dicembre 2022. (ANSA) ...

Borsa: Milano prosegue debole, nuovo tonfo di Tim: Borsa: Milano prosegue debole, nuovo tonfo di Tim: La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei.