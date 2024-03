Tim | il debito rimane lo spettro che spaventa i mercati Il cda non calma gli analisti | la slide che agita la Borsa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 11 marzo 2024) Siamo ben lontani – e per fortuna – dall'errore di comunicazione invocato da Chiara Ferragni per l'affaire Balocco. Eppure c'è qualcosa di incredibile in quello che sta succedendo in Tim. Breve riassunto: giovedì il ceo Pietro Labriola presenta un piano industriale al 2026 che spiega in che modo la cessione della rete verrà integrata nella nuova creatura, la famosa SerCo, che si occuperà solo di servizi. Alle ore 9 del mattino il titolo viene scambiato a 0,27 euro per azione, 24 ore dopo lasi apre con una perdita consolidata di quasi il 25%: un quarto del valore viene bruciato.