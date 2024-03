Tim | flusso di cassa nel 2026 a 500 milioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tim si aspetta che "il suo debito netto pro-forma, dopo l'operazione Netco, sia alla fine del 2024 pari a circa 7,5 miliardi di euro e quanto ai flussi di2025-precisa che nel 2025 il 'net cash flow' è atteso intorno allo zero e nelintorno a 0,5 miliardi di euro, normalizzato a 800". Tim conferma, quindi, la guidance 2024-e precisa, inoltre, che "eventuali upside alla guidance potrebbero derivare dagli earn-out connessi all'operazione Netco e dalla possibile cessione di Sparkle, il cui processo è tutt'ora in corso".

