Tim apre con una fiammata in Borsa | oscilla e sale del 2 | 2%

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tinla seduta a Piazza Affari con unache la porta a 0,229 euro, questione di centesimi ma che nel grafico di giornata si legge come un picco con un rialzo del 3 per cento.nelle prime battute di scambi di, scende in negativo, riin rialzo dello 0,32% e oradel 2,2% a 0,227 euro . Prima dell'apertura della seduta la società ha confermato le guidance e integrato la comunicazione che aveva dato giovedì scorso con i dati sul flusso di cassa atteso, precisando la strada che prenderà il debito partendo dal pro forma del 2024 a 7,5 miliardi.

Piazza Affari debole in avvio insieme all’Europa: Piazza Affari debole in avvio insieme all’Europa: A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in calo dello 0,6% a 33.180 punti, con A2a (-3,3%), Mps (-2,8%) e Bper (-2,2%) tra le peggiori mentre avanza Tim (+1,8%) dopo l’integrazione del piano industriale. La ...

