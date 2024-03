Thales | alla Francia nuovo sistema di droni per caccia alle mine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)"ha consegnatoMarina francese unavanzatissimo per laconsubacquei". La società spiega di aver sviluppato "in meno di sei mesi", nell'ambito del contratto 'Mmcm' (MaritimeCounter Measures), "per soddisfare le nuove esigenze dicon, richiesti dMarina francese", il"e-Poc (expeditionary-Portable Operations Center), uncompleto per la pianificazione, la gestione e l'analisi per laconsubacquei. Facilmente trasportabile e molto ...