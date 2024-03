Testata di D’Aversa a Henry | spunta un video che cambia il racconto | cosa è successo davvero

La partita Lecce-Verona di Serie A ha scatenato il caso. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-1, ma la gara è salita alla ribalta per la tensione nel finale. Il tecnico D’Aversa ha colpito ... (calcioweb.eu)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Il Milan vince e sorpassa la Juve, fermata dall'Atalanta: rossoneri al secondo posto. Pari della Roma a Firenze: In coda invece, Salernitana a parte, ci sono addirittura s ette squadre in soli 3 punti , anche se la notizia di giornata non è calcistica: la testata di D'Aversa a Henry al termine di Lecce - Verona ...

I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori: Il Lecce ha perso in casa con il Verona e l'allenatore dei salentini D'Aversa ha dato una testata allo scaligero Henry • L'Italia ha battuto 31 - 29 la Scozia nella quarta partita del Sei ...

Di Marzio: "D'Aversa verso l'esonero, Il Lecce pensa a Semplici": Di Marzio: "D'Aversa verso l'esonero, Il Lecce pensa a Semplici": Gli episodi nel finale di partita di Lecce-Verona rischiano di avere conseguenze gravi per Roberto D'Aversa. L'allenatore ha infatti colpito Henry con una Testata, (smentita dal tecnico) ...

lecce, incontro con d'aversa: possibile risoluzione: lecce, incontro con d'Aversa: possibile risoluzione: Dopo la Testata a Henry, stigmatizzata dalla società, il destino di Roberto D'Aversa al Lecce sembra scritto: l'allenamento originariamente ...

Calciomercato - Lecce: D'Aversa verso l'esonero. Pronti Semplici, Gotti o Giampaolo. Il Napoli su Ferguson: Calciomercato - Lecce: D'Aversa verso l'esonero. Pronti Semplici, Gotti o Giampaolo. Il Napoli su Ferguson: CALCIOMERCATO - Con ogni probabilità costerà carissima a Roberto D'Aversa la Testata rifilata a Henry al termine di Lecce-Verona.