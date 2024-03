Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Omniapiega è un punto di riferimento per il mondo dell’alta moda, non solo in Italia, come conferma il fondatore Walter Longoni. "Tre volte all’anno ci rechiamo a Parigi per lavorare con gli stilisti dei marchi di proprietà del gruppo Kering (mostri sacri come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, ndr) e del gruppo Lvmh (un nome su tutti, Christian Dior, ndr). Negli Stati Uniti lavoriamo, fra l’altro, con Ralph Lauren". Le capacità di muoversi nell’alta moda a 360° ha consentito all’azienda di non risentire dei contraccolpi della crisi che ha investito il settore.