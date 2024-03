Tesla, meglio non fidarsi delle reti Wi-Fi nei Supercharger: possono essere usate per rubare l'auto: Tesla, meglio non fidarsi delle reti Wi-Fi nei Supercharger: possono essere usate per rubare l'auto: Alcuni Supercharger Tesla offrono la possibilità di connettersi a una rete Wi-Fi mentre l’auto si carica. Dei ricercatori l’hanno "clonata", rubando i dati di accesso e la chiave digitale della vettur ...

5 ragioni per non comprare Tesla Model 3 2024: 5 ragioni per non comprare Tesla Model 3 2024: Tesla Model 3 è stata l'elettrica per definizione e questo nuovo modello si conferma per essere il punto di riferimento del mercato, ma ha dei difetti

La nuova Tesla Model 3 Performance da 600 CV/assetto ridicolo filmata mentre sfreccia sull'Autobahn: La nuova Tesla Model 3 Performance da 600 CV/assetto ridicolo filmata mentre sfreccia sull'Autobahn: Secondo quanto riferito, Tesla ha inviato un team di circa 20 ingegneri di Fremont alla Gigafactory di Shanghai per adattare meglio le sospensioni del veicolo alla nuova e più potente trasmissione a ...