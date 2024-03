Terrorismo | tre palestinesi arrestati Progettavano attentati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tre cittadini, residenti a L'Aquila, sono staticon l'accusa di associazione con finalità terroristiche, anche a livello internazionale, o di sovversione dell'ordine democratico. Gli agenti della Digos dell'Aquila, insieme al personale del Servizio per il contrasto all'estremismo e alinternazionale della Direzione centrale della polizia di prevenzione, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. L'accusa fa riferimento alla creazione di una struttura operativa militare chiamata "Gruppo di risposta rapida - Brigate Tulkarem", parte delle "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa" (riconosciuta dall'Unione Europea come organizzazione terroristica), che mirava a compiere atti di violenza con fini terroristici, anche contro lo Stato di Israele. Secondo l'accusa, gli ...