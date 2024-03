Terrorismo | pianificavano attentati | tre palestinesi arrestati a L' Aquila

Terrorismo, arrestati tre palestinesi a L'Aquila: la cellula pronta a colpire: Facevano opera di proselitismo e propaganda per l'associazione e pianificavano attentati, anche kamikaze, contro obbiettivi civili e militari in territorio estero. ...con finalità di terrorismo anche ...

Pianificavano attentati: tre palestinesi arrestati per terrorismo a L’Aquila: pianificavano attentati: tre palestinesi arrestati per Terrorismo a L’Aquila: Milano, 11 mar. (askanews) – pianificavano attentati, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari in territorio estero, ma sono stati individuati e arrestati dalla polizia. In manette sono fin ...