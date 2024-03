Terremoto Napoli oggi | scossa di magnitudo 3 ai piedi del Vesuvio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Torna a tremare la terra intorno a. Unadidi3 è stata avvertita in tutta la provincia. L'epicentro è localizzato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle pendici del, in una zona fortemente popolata. Ilè stato registrato a 2,9 chilometri di profondità: si tratta di un sisma piuttosto superficiale e quindi avvertito nettamente nonostante la bassa intensità. Non è chiaro se vi sia un collegamento con gli eventi ai Campi Flegrei. Nessun danno finora segnalato. Notizia in aggiornamento