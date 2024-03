Terremoto a Napoli | un boato e tanta paura

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una forte scossa diè stata registrata attorno alle 19.10 a: avvertita distintamente tra Fuorigrotta e Quarto, nei Campi Flegrei. L’epicentro è nel territorio Vesuviano, ad una profondità di 1.3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nell’intera piana vesuviana: Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, in tanti stanno segnalando la forte scossa registrata questo pomeriggio. Numerose le segnalazioni sui social: gli utenti parlano di una scossa durata solo un paio di secondi, ma molto forte.continua a tremare. Segnalazioni? #— kvaradipendente (@sscraffaele) March 11, 2024 La scossa ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza della zona. Questo evento, il più intenso degli ultimi 40 anni in questa area, fa parte di uno sciame sismico che ha visto ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a thesocialpost©

Avvertita una forte scossa di Terremoto a Napoli . L’epicentro non è Campi Flegrei ma la zona del Vesuvio. Alle 19,08 è stata avvertita una scossa di Terremoto a Napoli . L’epicentro non è Campi ... (2anews)

Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: l'epicentro in zona vesuviana: Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: l'epicentro in zona vesuviana: Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 19.08 a Napoli. Stavolta non si tratta dei Campi Flegrei, ma della zona del Vesuvio. Il ...

Terremoto a Napoli oggi: a marzo diverse scosse sul Vesuvio: Terremoto a Napoli oggi: a marzo diverse scosse sul Vesuvio: Dall'inizio del mese di marzo il Vesuvio ha già tremato molte volte. Il 2 di marzo una prima scossa alle 5 del mattino e una seconda alle 9,19, entrambe di magnitudo 1,1. Il giorno ...

Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: l'epicentro in zona Vesuvio: Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: l'epicentro in zona Vesuvio: Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco dopo le 19 a Napoli. Stavolta non si tratta dei Campi Flegrei, ma della zona del Vesuvio. Il ...