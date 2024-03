Terremoto a Napoli | forte scossa di magnitudo 3 nell’area vesuviana

(Di lunedì 11 marzo 2024) Unadi3 è stata avvertita alle 19.08 di oggi – lunedì, 11 marzo –. L’epicentro – stando a quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – non è nella zona dei Campi Flegrei, interessati da mesi da uno sciame sismico, ma è stato localizzato alle pendici del vulcano, in una zonamente popolata poco distante da. Ilè stato registrato a 2,9 chilometri di profondità. Molte persone si sono riversate per strada intasando i centralini di Protezione Civile e vigili del fuoco, al momento non si segnalano danni a persone o cose. In aggiornamento Leggi anche:ai Campi Flegrei,di3.4 ...

Terremoto Napoli, forte scossa in zona vesuviana: magnitudo 3.0, gente in strada per lo spavento: Terremoto Napoli, forte scossa in zona vesuviana: magnitudo 3.0, gente in strada per lo spavento: Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 19.08 a Napoli. Stavolta non si tratta dei Campi Flegrei, ma della zona del Vesuvio. Il sisma di magnitudo 3 a una ...

Terremoto Napoli oggi, forte scossa ai piedi del Vesuvio. Paura fra la gente: Terremoto Napoli oggi, forte scossa ai piedi del Vesuvio. Paura fra la gente: Napoli, 11 marzo 2024 – Torna a tremare la terra intorno a Napoli. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita in tutta la provincia. L' epicentro è localizzato dall’INGV (Istituto Nazion ...

Terremoto Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo: Terremoto Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo: Quello di oggi, 11 marzo, non è il primo Terremoto registrato a Napoli nel mese di marzo. Il Vesuvio - ricorda "Il Mattino" - ha già tremato diverse volte. Il 2 ...