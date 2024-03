Ter Stegen | «Meret? Spero che domani finisca il suo sogno»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole di Marc Andre Ter, portiere del Barcellona, prima della sfida di ritorno di Champions con il Napoli Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Barcellona-Napoli, Terha parlato del portiere dei partenopei, oltre che dell’addio di Xavi a giugno e dei rumor sul possibile arrivo di Flick sulla panchina blaugrana. Di seguito le sue parole. ADDIO XAVI – «Ci sono rimasto male, ma noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo sempre. Anzi, dobbiamo farlo ancora di più per lui. Xavi è un grande allenatore, che è riuscito a riportarci ad alti livelli. Per me non è facile accettare questa cosa, come giocatore e come uomo». FLICK – «Non è un buon momento per parlarne. Flick è una grande persona, lo rispettiamo tutti molto, soprattutto noi giocatori della Nazionale tedesca. Oggi però non è il momento ...