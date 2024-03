Tenta di appiccare un incendio al Pronto soccorso | ragazzo denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) Reggio Emilia, 11 marzo 2024 –diunaldi Reggio Emilia: 34ennedai carabinieri del nucleo radiomobile. Ilera stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Dopo essere stato adagiato sulla barella, in attesa di essere visitato, senza alcuna motivazione apparente, hato di dare fuoco al, bruciando una porta flebo in plastica, posizionato sulla barella dove era sdraiato. Per questo, il 34enne è statoalla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. I fatti sono accaduti ieri mattina. I sanitari dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia hanno contattato il 112. Giunti ...