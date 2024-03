Tensione tra Zelensky e Papa Francesco dopo le ultime dichiarazioni del Pontefice

(Di lunedì 11 marzo 2024) . Il chiarimento del direttore della Sala Stampa Vaticana Un incidente diplomatico trasi è registratoledelin una intervista registrata lo scorso 2 febbraio, i cui contenuti sono stati anticipati solo qualche giorno fa. Nell’intervista, rilasciata alla Radio Televisione Svizzera (RSI)invita ad accelerare sui negoziati di pace, usando la metafora della resa con la bandiera bianca per porre fine al conflitto. Le parole delnon sono piaciute al leader ucraino, che sui social ha replicato con un video accompagnato da un lungo post, in cui dice: “Le nostre Forze di Difesa sono composte da molti elementi. Molte brigate e unità. E tutti quelli che prestano servizio ...

Salerno. Rissa alla Piscina Vitale al termine della gara di Pallanuoto di Serie B, un ferito: ...al termine della gara di Serie B di Pallanuoto tra Betdrome Circolo Nautico Salerno e Nuoto 2000 Napoli all'interno della Piscina Simone Vitale di Salerno. La gara era appena terminata ma la tensione ...

Italiani in campo oggi lunedì 11 marzo: Musetti, Bronzetti e Nardi, tre big match a Indian Wells. Quote, a che ora e dove vederli: Tra i due c'è un precedente a livello ATP, giocato sull'erba del Queen's 2023: vinse Rune 6 - 4 7 - 5 una partita caratterizzata da qualche tensione di troppo che fece nascere qualche dissapore tra i ...

Juve, la tensione in campo tra Locatelli e Chiesa: cosa è successo: Juve, la Tensione in campo tra Locatelli e Chiesa: cosa è successo: Una palla sbagliata e un po' di nervosismo nel momento in cui la Juve era sotto 0-1 contro l'Atalanta, poi tutto si è risolto in un abbraccio ...

Tensione a Salerno. Lite tra due genitori dopo una partita di pallanuoto: Tensione a Salerno. Lite tra due genitori dopo una partita di pallanuoto: Momenti di Tensione alla Piscina “Simone Vitale” di Salerno per una lite scoppiata dopo la gara di pallanuoto. Un diverbio tra due genitori sarebbe degenerato e sarebbero volati anche dei pugni sugli ...

Fiorentina-Roma, tensione tra la panchina giallorossa e Italiano: cosa è successo: Fiorentina-Roma, Tensione tra la panchina giallorossa e Italiano: cosa è successo: Il tecnico viola in conferenza stampa ha parlato del mancato secondo giallo a Mancini: "Mi aspettavo qualcosa di diverso. Nessun allenatore si inventa di sostituire un giocatore così" ...