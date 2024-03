La russa, testa di serie numero 17, si è arresa in due set alla tedesca Kerber Indian WELLS (USA) - Veronika Kudermetova esce di scena al terzo turno del "BNP Paribas Open", Torneo Wta 1000 in ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini e Fognini in tabellone: ... mentre il ligure affronterà Mmoh ROMA - Matteo Berrettini sarà al via dell'Arizona Tennis Classic, ... Berrettini, oggi numero 154 del mondo, parteciperà per la terza volta al torneo che ha vinto nel ...

Jannik Sinner: 'Ho rispetto per chiunque ma non ho paura di nessuno. È solo tennis': ... e ora inizia ufficialmente il suo torneo. D'ora in poi affronterà tutti avversari piuttosto ostici,... Avevo paura e invece vedo al tennis e non ho paura assolutamente di nulla. Alla fine è solo un ...

Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini e Fognini in tabellone: Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini e Fognini in tabellone: Il romano, al suo rientro, ripartirà contro Gaston, mentre il ligure affronterà Mmoh ROMA (ITALPRESS) - Matteo Berrettini sarà al via ...

Tennis, Nardi:" Djokovic sarà UN' emozione speciale": Tennis, Nardi:" Djokovic sarà UN' emozione speciale": "Djokovic Sarà un'emozione speciale misurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un Torneo prestigioso come questo. Cercherò di ...

tennis: Indian Wells, sarà un derby tra neo-mamme quello di Kerber-Wozniacki: Tennis: Indian Wells, sarà un derby tra neo-mamme quello di Kerber-Wozniacki: La tedesca Angelique Kerber, triplice vincitrice di un Torneo del Grande Slam e tornata dalla maternità a gennaio, insieme alla danese ...