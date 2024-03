Tennis | Sinner stende anche Struff | è agli ottavi di Indian Wells

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – La sua superiorità è evidente,contro giocatori vicini alla Top 20 mondiale. Jannikavanza in maniera irresistibile a, strappando il pass per gli. Di questa classe immensa e non ancora vicina ai suoi limite fa le spese Jan-Lennard, corpulento ed esperto tedesco dal gioco di attacco che nulla può contro il nostro. Finisce 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e 20 minuti: Jannik piazza un break per set, e pure concede tre chances di strappargli il servizio al teutonico, annullandole con l’ormai consueta sicurezza. ”Una partita preparata bene – dice poi Jannik - cercando di conoscere le sue mosse. Ho servito e risposto bene. Non era facile da passare un avversario del genere quando scendeva ...

