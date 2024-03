Tennis | Indian Wells 2024 | Paolini vince in tre set su Kalinskaya e vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jasmineaccededidopo aver battuto Annaper 6-3, 3-6, 6-4. L’italiana riesce a superare un importante momento di difficoltà tra il secondo e il terzo set e batte così l’atleta russa, che si è dimostrata meno completa e più in balia degli errori commessi da lei stessa. E’ la prima volta perdi questo torneo.viene sorpresa dadopo pochi minuti in campo, con l’italiana che trova il break per il 2-0. La russa non tarda però a rispondere, rifilando un controbreak che vale il 2-1. Il set prosegue in maniera lineare per alcuni scambi, conche commette diversi errori, fino a concedere il break a ...