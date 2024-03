Tennis | Binaghi Grandi chance di portare Finals Davis in Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Ci proveremo, ne abbiamo parlato anche col governo" FIRENZE - Dopo le Atp, anche quelle di Coppain. Ci crede Angelo, presidente della Federazionenae padel, intervenuto oggi in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio a Firenze. "Siamo in cerca di qualunque

“Jannik Sinner è un campione per quello che fa in campo , ma soprattutto per quello che dice e trasmette fuori dal campo “. Così Angelo Binaghi , presidente della Fitp, intervenuto a “La Politica nel ... (sportface)

Villari: "Fiducioso sulla nascita del centro federale di tennis a Bagnoli. Con il palazzetto potremmo candidarci ad ospitare le Atp Finals": Villari: "Fiducioso sulla nascita del centro federale di Tennis a Bagnoli. Con il palazzetto potremmo candidarci ad ospitare le Atp Finals": Il presidente del Tennis Club Napoli e numero uno della Fondazione Idis-Città della Scienza parla del futuro dell'area ovest e degli eventi sportivi in città ...

Il grande tennis torna in scena a Napoli: Fognini, Coria e Thiem in tabellone, ma resta viva anche l'ipotesi Berrettini: Il grande Tennis torna in scena a Napoli: Fognini, Coria e Thiem in tabellone, ma resta viva anche l'ipotesi Berrettini: Presentato presso il Tc Napoli il torneo Atp Challenger 125 che si svolgerà in città nella settimana di Pasqua. Svelata l'entry list, in attesa delle wild card che potrebbero regalare qualche piacevol ...

Tennis: Binaghi,a Napoli lavoriamo per un grande centro federale: Tennis: Binaghi,a Napoli lavoriamo per un grande centro federale: (ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - "Per me è una festa celebrare oggi a Napoli la Coppa Davis, che inseguivamo da 47 anni e che è stata giocata in Campania cinque volte. Con alcuni acuti indimenticabili, qua s ...